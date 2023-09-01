Что случилось за день: главные события 1 сентября

Буданов выразил желание перенести боевые действия с Украины в Россию Фото: REUTERS

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пошел наперекор президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил о желании перенести боевые действия на территорию Российской Федерации.

Тем временем стратегический ракетный комплекс “Сармат”, способный уничтожить любой континент через любой полюс планеты, заступил на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения ВС РФ.

Президент Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний и провел открытый урок “Разговоры о важном”, в ходе которого заявил, что Россия является непобедимой благодаря своему народу.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об очередной безуспешной попытке украинских войск прорвать оборону ВС России в районе населенного пункта Работино. На этот раз в ходе штурма ВСУ потеряли более 150 военнослужащих.

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO обнаружил радиоактивный тритий в пробах морской воды на северо-восточной границе порта, примыкающего к станции. В пресс-релизе компании уточнили, что уровень заражения в 1000 раз ниже допустимой нормы для питьевой воды.

Правительство Армении направило в парламент Римский статут Международного уголовного суда для дальнейшей ратификации. Армянские власти уверены, что это позволит вынести на рассмотрение в МУС вопрос о действиях военных Азербайджана, которые в Ереване считают военными преступлениями.