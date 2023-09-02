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НовостиОбщество2 сентября 2023 19:02

РАМТ извинился за сообщение о смерти актера Янина, которое оказалось ложным

Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии
Дарья ЧИПУРНАЯ
Фото: коллаж Театр РАМТ

Фото: коллаж Театр РАМТ

Российский академический молодежный театр (РАМТ) извинился за публикацию сообщения о смерти актера Алексея Янина, который на самом деле жив.

"Простите, что ввели всех в заблуждение предыдущей "новостью". Никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно", - говорится в сообщении пресс-службы театра в Telegram.

В РАМТ поблагодарили поклонников артиста за сочувствие, а Янину пожелали сил и здоровья.

Напомним, утром 2 сентября пресс-служба РАМТ опубликовала сообщение о смерти 40-летнего Янина, который последние восемь лет боролся с тяжелыми последствиями инсульта.

Смерть актера также подтвердила его мать, но уже через несколько часов супруга Янина на своей странице в соцсетях сообщила, что врачи института Склифосовского ошиблись. Янин на самом деле жив, но находится в тяжелом состоянии в реанимации.