Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире4 сентября 2023 3:56

Байден разочарован решением Си Цзиньпина не ехать на саммит G20 в Индии

Американский лидер заявил о намерении увидеться с председателем КНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что разочарован решением председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина не ехать на саммит лидеров «Группы двадцати» (G20), который состоится в Индии 9-10 сентября 2023 года.

«Я разочарован, но я собираюсь увидеться с ним», – сказал американский лидер в общении с журналистами.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин, скорее всего, не отправится на саммит G20 в Индии, а вместо него Пекин представит премьер Госсовета Китая Ли Цян.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что делегацию России на саммите «Группы двадцати» возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как писал сайт KP.RU, в июне приняв находившегося с визитом в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, председатель КНР попросил его передать привет Байдену. Уже через два дня Си Цзиньпин получил от американского лидера в ответ: «Диктатор!».