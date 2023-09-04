Байден разочарован решением Си Цзиньпина не ехать на саммит G20 в Индии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что разочарован решением председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина не ехать на саммит лидеров «Группы двадцати» (G20), который состоится в Индии 9-10 сентября 2023 года.

«Я разочарован, но я собираюсь увидеться с ним», – сказал американский лидер в общении с журналистами.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин, скорее всего, не отправится на саммит G20 в Индии, а вместо него Пекин представит премьер Госсовета Китая Ли Цян.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что делегацию России на саммите «Группы двадцати» возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как писал сайт KP.RU, в июне приняв находившегося с визитом в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, председатель КНР попросил его передать привет Байдену. Уже через два дня Си Цзиньпин получил от американского лидера в ответ: «Диктатор!».