Украинская полиция оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Украины оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь в Тернопольской области. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщила пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ), заявляя, что полицейские пытаются выселить монахинь.

«Утром правоохранительные органы оцепили монастырь с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Людей к святыне пускают только при предъявлении паспорта», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ, где отмечается, что сейчас правоохранители ожидают «дальнейших указаний от власти»

Напомним, ранее рабочая группа, созданная по указу президента Украины Владимир Зеленского, якобы выявила нарушение Киево-Печерской лавры по использованию госимущества. В конце марта 2023 года Министерство культуры страны уведомило монахов об одностороннем разрыве договора аренды, заявив, что те обязаны покинуть лавру.