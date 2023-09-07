Политик Вагенкнехт раскритиковала поставки снарядов с обедненным ураном Украине

Член бундестага раскритиковала поставки танковых снарядов с обедненным ураном Украине Фото: EAST NEWS

Немецкий политик, член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт осудила решение Вашингтона о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

“Вместо того, чтобы поставлять Украине урановые боеприпасы, необходимо, наконец заключить компромиссный мир!”, — написала политик у себя в соцсети.

Также под своим постом она прикрепила ссылку на мирную инициативу, разработанную немецкими профессорами совместно с отставным генералом ВВС Германии. Согласно недавним опросам, Вагенкнехт занимает третье место по популярности среди всех политиков ФРГ.

Напомним, днем ранее Пентагон сообщил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams, однако в ООН сразу заявили о недопустимости применения подобного оружия где бы то ни было в мире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что применение подобных снарядов превратит Украину в непригодные для жизни территории из-за радиационного заражения.