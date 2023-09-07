Президент Грузии Зурабившили отказалась уйти в отставку на фоне импичмента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала инициативу правящее партии страны об импичменте. Она заявила, что не намерена подавать в отставку и продолжит посещать Евросоюз.

«Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду везде, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность», - отметила президент страны в своем видеообращении.

Ранее глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявлял, что правящая партия намерена запустить процедуру импичмента в отношении Зурабишвили после ее несогласованного визита в Евросоюз. По его словам, такое решение было принято в ходе заседания политического совета партии.

Позже правящая партия начала сбор голосов для подачи заявления в суд о запуске процедуры импичмента президента Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал решение об инициировании процедуры импичмента президента абсолютно справедливым. По его мнению, после слов Зурабишвили о том, что Грузия не заслужила право на получение статуса кандидата в члены ЕС, доверие к ней окончательно потеряно.