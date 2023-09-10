Мишустин поприветствовал участников ВЭФ-2023: "Россия открыта для диалога и прочных связей"

Мишустин поприветствовал участников ВЭФ-2023 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветствие участникам стартовавшего во Владивостоке VIII Восточного экономического форума. Полный текст приветствия опубликован в эксклюзивном спецвыпуске на сайте KP.RU.

По словам Мишустина, задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, о развитии Дальнего Востока в качестве национального приоритета XXI века продолжает выполняться. Так, в регионе открываются новые технологичные производства, развивается транспортно-логистическая инфраструктура, жилищно-коммунальная, социальная и другие сферы.

"Главное, что за счет формирования условий для бизнеса и опережающего экономического роста повышается качество жизни наших граждан. В своих выступлениях на ВЭФ глава государства неоднократно подчеркивал, что нужно сделать все необходимое для того, чтобы люди связывали свое будущее с этим федеральным округом и не стремились уехать отсюда", - заявил Мишустин, слова которого опубликованы в материале спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023.

Председатель правительства РФ также добавил, что за предыдущие годы на ВЭФ была создана прочная база для продолжения динамичного развития Дальнего Востока.

"Россия остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества, конструктивного диалога, выстраивания прочных кооперационных связей", - заключил премьер-министр РФ.

Напомним, VIII Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. KP.RU ранее писал, что главной темой ВЭФ-2023 стала "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Деловые сессии форума поделены на шесть тематических блоков.