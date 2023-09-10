Лавров: генсека ООН используют в зерновой сделке для односторонних подходов

Сергей Лавров на пресс-конференции после саммит G20 в Нью-Дели Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Индии выразил мнение, что генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша используют с целью продвижения односторонних подходов в зерновой сделке.

Подобное впечатление сложилось у главы МИД РФ после прочтения письма португальского чиновника.

"Потому что весь смысл его обращения заключается в том, что вот давайте вы срочно возобновляйте украинскую зерновую сделку, а за это мы в течение месяца сделаем что-то для подключения кого-то к SWIFT, в течение двух-трех месяцев как-то постараемся договориться со страховой компанией Lloyd's и так далее", - сказал Лавров.

Напомним, немецкое издание Bild сообщило о готовности ООН принять все условия России для возобновления зерновой сделки. Позже зампред генсека организации Фархан Хак заявил, что они не просили снять санкции с РФ для функционирования черноморской инициативы.

Ранее KP.RU рассказал, о чем лидеры стран "Большой двадцатки" договорились на саммите в Нью-Дели по зерновому вопросу.