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НовостиПолитика10 сентября 2023 11:23

Посольство РФ рекомендовало россиянам не ездить в Финляндию на своих машинах

Это связано с разъяснениями Еврокомиссии о запрете на ввоз из России в ЕС ряда товаров
Дарья ЧИПУРНАЯ
Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на своих авто

Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на своих авто

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство РФ в Хельсинки рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Финляндию на своих автомобилях. Об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии РФ в Финляндии.

Соответствующие рекомендации гражданам РФ связаны с разъяснениями Еврокомиссии о запрете на ввоз из России в Евросоюз ряда товаров, среди которых личные смартфоны и машины.

"С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками", - говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в Хельсинки.

Ранее 10 сентября стало известно, что ЕС внес еще шесть граждан России в санкционный список. Постпредство России при Евросоюзе, в свою очередь, заявило, что западные страны своими действиями грубо нарушают устав ООН в целях удержать свою глобальную гегемонию в мире.