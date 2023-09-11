Дмитрий Чернышенко раскрыл роль туризма в экономике России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эксклюзивном интервью «КП» рассказал о развитии туристической сферы и ее влиянии на экономику России.

По словам Чернышенко, сфера туризма показывает хорошие темпы развития, особенно внутренний турпоток, так как все больше россиян предпочитают путешествовать по регионам страны.

«В прошлом году они совершили порядка 70 млн таких поездок – это на 4 млн больше, чем годом ранее. В 2023 году внутренний туристический поток составил уже 35 миллионов человек. Граждане открывают для себя новые направления, среди которых Татарстан, Башкирия, Нижегородская, Челябинская и Мурманская области, Северный Кавказ, Красноярский край», - сказал вице-премьер РФ в интервью KP.RU.

Что касается въездного потока туристов, то больше всего гостей посещают Россию из Казахстана, Монголии, Германии, Турции и Китая. А с 1 августа граждане 55 стран могут оформить единую электронную визу для путешествий по РФ.

«Мы стремимся к тому, чтобы отдых для наших граждан был максимально доступным, комфортным и безопасным», - заключил Чернышенко.

Ранее вице-премьер Чернышенко заявил, что ежегодный бюджет туризма в России будет составлять 48 млрд рублей.

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