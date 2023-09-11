Дмитрий Чернышенко – о расширении прямого авиасообщения: «Рассматриваем новые направления - Мьянма и ЮАР»

Чернышенко рассказал о расширении прямого авиасообщения России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эксклюзивном интервью «КП» рассказал о расширении прямого авиасообщения России с другими странами.

Чернышенко заявил, что на сегодняшний день у России налажено прямое регулярное и чартерное авиасообщение с более чем 30 странами.

«Поэтому сегодня совместно с Минтрансом России и Росавиацией прорабатываем вопрос расширения географии полетов, изучаем возможность запуска прямых авиарейсов со странами, которые были популярны до пандемии, но не возобновили с нами авиасообщение», - сказал вице-премьер в интервью KP.RU.

Так, с 1 июля 2023 года было запущено прямое регулярное авиасообщение с Кубой, которое пользуется популярностью у российских туристов.

«Такие вопросы прорабатываются с Индонезией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, Мексикой и Иорданией. Рассматриваем и новые направления - Мьянма и ЮАР», - заключил Чернышенко.

Напомним, ранее KP.RU сообщил о возможном соглашении России и Танзании о гражданском авиасообщении.

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