SZ: глава МИД Германии Бербок прибыла с неожиданным визитом в Киев

Süddeutsche Zeitung: глава МИД ФРГ Бербок прибыла с неожиданным визитом в Киев Фото: REUTERS

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что 11 сентября в Киев с неанонсированным визитом прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок.

“Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в понедельник утром в столицу Украины Киев с визитом, о котором ранее не сообщалось по соображениям безопасности”, — сообщает газета.

В публикации отмечается, что с начала спецоперации России это уже четвертый визит немецкого министра на территорию Украины.

Напомним, несколькими днями ранее с неожиданным визитом в Киев прилетал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позже украинское издание “Страна.ua” предположило, что внезапный визит американского чиновника может быть связан с желанием Белого дома склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Москвой.

При этом сам Блинкен позже заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, однако Москва якобы не показывает никаких признаков интереса к дипломатии.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному решению конфликта на Украине, однако Киев отказывается от переговоров с учетом интересов Российской Федерации.