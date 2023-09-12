Yle: Финляндия не стала запрещать въезд на зарегистрированных в России авто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия не стала приводить в исполнение рекомендацию Евросоюза о запрете въезда гражданам России на автомобилях, зарегистрированных в РФ.

Как заявила изданию Yle глава санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара, «громкие заголовки в СМИ о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в Финляндию или будут конфискованы, не соответствуют действительности». Если будет принято решение о соответствующем запрете, власти страны сообщат о нем заблаговременно, заверила она.

Напомним, на прошлой неделе посольство РФ в Хельсинки рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Финляндию на своих автомобилях. Соответствующие рекомендации гражданам России связаны с разъяснениями Еврокомиссии о запрете на ввоз из России в Евросоюз ряда товаров, среди которых личные смартфоны и машины.

ЕС 10 сентября внес еще шесть граждан России в санкционный список. Постпредство России при Евросоюзе в свою очередь заявило, что западные страны своими действиями грубо нарушают устав ООН в целях удержать свою глобальную гегемонию в мире.