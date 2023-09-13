Маск отказался активировать Starlink в Крыму из-за антироссийских санкций Фото: REUTERS

Илон Маск объяснил отказ активизировать спутниковую сеть Starlink вблизи Крыма действиями антироссийских санкций США.

«Причина … в действительности первоначально была в том, что США ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение», - отметил предприниматель.

По словам Маска, для запуска спутника над Крымом нужно получить разрешение со стороны американского правительства, которого на момент обращения Киева не было. Илон Маск также заявил, что сделал бы это при получении директивы от президента США Джо Байдена.

Напомним, ранее сообщили, что Илон Маск отключил работу Starlink около Крыма, сорвав атаку украинских войск на Черноморский флот РФ.

Позже Илон Маск опроверг сообщения об отключении работы в районе Крыма, но фактически подтвердил, что помешал атаковать российский флот, заявив, что не стал активировать Starlink, как того просили. Предприниматель также сообщил, что данная связь создана не для запуска беспилотников, а для просмотра кино.