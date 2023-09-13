Путин и Ким Чен Ын не обсуждали размещение солдат КНДР у границы с Украиной Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын не обсуждали возможность размещения северокорейских солдат на границе с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, не касались (подобных вопросов)", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, 12 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде, а на следующий день у лидера Северной Кореи состоялись четырехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" в Амурской области.

На этом официальный визит Ким Чен Ына в Россию не заканчивается. Далее в программе у главы КНДР поездка по городам Дальнего Востока - Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Там он посетит заводы и другие места по линии Минобороны.

Отметим также, что Ким Чен Ын выразил поддержку спецоперации России на территории Украины. Северокорейский лидер заявил, что Россия ведет священную борьбу для защиты своего суверенитета.