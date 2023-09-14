Минобороны: два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

Над Брянской областью сбиты два беспилотника ВСУ, Фото: REUTERS

Два беспилотных летательных аппарата были обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области в ночь на 14 сентября. Об этом сообщает российское Минобороны.

"Около 00.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что БПЛА были уничтожены над Брасовским районом и Стародубским муниципальным округом.

"Над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор в Telegram-канале.

После этого Минобороны сообщило, что 14 сентября около 00.30 мск над территорией региона был сбит еще один украинский беспилотник.

Тем временем сразу три украинских беспилотника были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны вечером 13 сентября. Один из них сбили в Белгородской области, два - в Брянской области.

Также Министерство обороны России сообщило, что 13 сентября в Черном море были обнаружены и уничтожены три надводных беспилотника ВСУ.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Тверской области.