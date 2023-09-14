Китайский журналист предрек ЕС катастрофу из-за "американского пуделя" фон дер Ляйен. Фото: REUTERS

Китайский журналист Чэнь Вэйхуа назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «американским пуделем» и заявил, что она ведет Евросоюз к катастрофе.

«Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС», - написал журналист в соцсети Х, добавив, что под руководством Урсулы фон дер Ляйен европейская экономика переживает резкое сокращение по сравнению с экономикой США.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Такое заявление она сделала в среду, 13 сентября, на пленарной сессии Европарламента.

Также она сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) начнет подготовку к расширению Евросоюза.

Тем временем французский политик Филиппо высмеял фон дер Ляйен за «скучную» речь, во время которой еврокомиссар Йоханссон занялась вязанием носков.