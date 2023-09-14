Минобороны: в ночь на 14 сентября ПВО сбили четыре украинских дрона над Брянской областью

Над Брянской областью уничтожен еще один украинский беспилотник. Фото: REUTERS

Российские военные сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью в ночь на четверг 14 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«14 сентября около 00.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что вскоре после полуночи два беспилотных летательных аппарата были обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области в ночь на 14 сентября.

Также сообщалосьт, что около 00.30 мск над территорией региона был сбит еще один украинский беспилотник.

Напомним, сразу три украинских беспилотника были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны вечером 13 сентября. Один из них сбили в Белгородской области, два - в Брянской области.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 сентября 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.