Бизнесмен Годдард: через 3-5 лет западные компании вернутся в Россию

Эксперт рассказал, почему иностранные компании хотят вернуться в Россию. Фото: REUTERS

Западные компании ищут альтернативные способы работы в России и в ближайшие три-пять лет вернутся в РФ. Такой прогноз сделал президент компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.

«На Западе есть много дружелюбных людей, которые хотят работать с Россией. И в следующие три или пять лет, я думаю, можно будет увидеть много такого», - сказал эксперт агентству РИА Новости, добавив, что Россия является лучшим местом в мире для бизнес-возможностей и привлечения инвестиций.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Россия преодолела влияние западных санкций и увеличила производство боеприпасов.

Также Всемирная торговая организация (ВТО) пришла к выводу, что введенные в отношении России санкции негативно отразятся на большинстве экономик мира. Такие данные содержатся в отчете о мировой торговле за текущий год.

В то же время 26% россиян считают, что на санкции Запада надо вводить зеркальные ответы. А еще четверть считают, что пора уже депортировать всех европейцев из страны.