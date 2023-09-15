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НовостиПолитика15 сентября 2023 1:39

Небензя: Украина получила в 2023 году от ООН на 1 млрд долларов больше, чем Афганистан

Постпред России при ООН назвал Украину «лидером по привлечению донорского внимания»
Мария ПАВЛОВА
Небензя рассказал, сколько денег Украина получила от ООН.

Небензя рассказал, сколько денег Украина получила от ООН.

Фото: REUTERS

Украина стала «лидером по привлечению донорского внимания» и получила в 2023 году от ООН около 1,8 млрд долларов. Об этом заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

«Это на $300 млн больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. Это на $1 млрд больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим «экспериментальную демократизацию» США и НАТО», - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Напомним, Киев получит еще 1,25 млрд долларов от США через целевой фонд Всемирного банка. Такое заявление в четверг, 14 сентября, сделал Минфин Украины, отметив, что средства собираются направить на поддержку незащищенных слоев населения и государственных служащих.

Тем временем Пентагон сформировал специальную группу для контроля за использованием военной помощи Вашингтона на Украине.

Всего же с начала 2023 года страны Запада предоставили Украине помощи на 30 миллиардов долларов. Об этом заявил глава правительства республики Денис Шмыгаль.