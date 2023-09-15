Небензя: Украина получила в 2023 году от ООН на 1 млрд долларов больше, чем Афганистан

Небензя рассказал, сколько денег Украина получила от ООН. Фото: REUTERS

Украина стала «лидером по привлечению донорского внимания» и получила в 2023 году от ООН около 1,8 млрд долларов. Об этом заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

«Это на $300 млн больше, чем для поддержки многострадального населения Сирии. Это на $1 млрд больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим «экспериментальную демократизацию» США и НАТО», - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Напомним, Киев получит еще 1,25 млрд долларов от США через целевой фонд Всемирного банка. Такое заявление в четверг, 14 сентября, сделал Минфин Украины, отметив, что средства собираются направить на поддержку незащищенных слоев населения и государственных служащих.

Тем временем Пентагон сформировал специальную группу для контроля за использованием военной помощи Вашингтона на Украине.

Всего же с начала 2023 года страны Запада предоставили Украине помощи на 30 миллиардов долларов. Об этом заявил глава правительства республики Денис Шмыгаль.