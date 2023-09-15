Лизание камней, секс анчоусов и суперунитаз: в США раздали Шнобелевские премии

Авторы Шнобелевской премии выяснили, почему ученые любят лизать камни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В США в 33-й раз назвали лауреатов Шнобелевской премии (Ig Nobel). Церемония прошла в онлайн-формате, сообщается на сайте премии.

Награды получили автор исследования о том, почему ученым нравится лизать камни, экпериментаторы, оживлявшие мертвых пауков, чтобы использовать их в качестве инструментов-захватов, изобретатели Стэнфордского туалета с системой компьютерного зрения для анализа испражнений, исследователи скуки студентов и преподавателей.

Также были отмечены исследования, посвященные умственной деятельности умеющих говорить задом наперед людей, подсчету волос в ноздрях умерших и влиянию половой активности анчоусов на перемешивание океанской воды.

Ранее лауреаты потешной Шнобелевской премии исследовали секс от насморка, противоударные бороды, кошачьи концерты и ожирение взяточников.

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