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НовостиВ мире15 сентября 2023 2:47

Лизание камней, секс анчоусов и суперунитаз: в США раздали Шнобелевские премии

Лауреаты «шнобелевки» изучали скуку, считали волосы в ноздрях мертвецов и оживляли дохлых пауков
Мария ПАВЛОВА
Авторы Шнобелевской премии выяснили, почему ученые любят лизать камни.

Авторы Шнобелевской премии выяснили, почему ученые любят лизать камни.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В США в 33-й раз назвали лауреатов Шнобелевской премии (Ig Nobel). Церемония прошла в онлайн-формате, сообщается на сайте премии.

Награды получили автор исследования о том, почему ученым нравится лизать камни, экпериментаторы, оживлявшие мертвых пауков, чтобы использовать их в качестве инструментов-захватов, изобретатели Стэнфордского туалета с системой компьютерного зрения для анализа испражнений, исследователи скуки студентов и преподавателей.

Также были отмечены исследования, посвященные умственной деятельности умеющих говорить задом наперед людей, подсчету волос в ноздрях умерших и влиянию половой активности анчоусов на перемешивание океанской воды.

Ранее лауреаты потешной Шнобелевской премии исследовали секс от насморка, противоударные бороды, кошачьи концерты и ожирение взяточников.

О самых ярких научных открытиях, которые заслужили пародийную премию в 2022 году, читайте здесь на KP.RU.