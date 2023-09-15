Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын на авиазаводе в Хабаровском крае Фото: REUTERS

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в пятницу, 15 сентября.

В рамках официального визита в Россию Ким Чен Ын в сопровождении вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова ознакомился с цехами авиационного завода имени Ю.А.Гагарина в Комсомольск-на-Амуре, а также посетил площадку производственного центра ОАК "Яковлев".

В рамках визита Ким Чен Ын посмотрел, как проводится сборка самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57, а также понаблюдал за демонстрационным полетом российского многофункционального истребителя Су-35.

Сайт KP.RU писал, что Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Россию 12 сентября, а на следующий день провел четырехчасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" в Амурской области.

Известно, что лидеры двух государств обменялись подарками. Путин подарил северокорейскому коллеге перчатку от скафандра, которая несколько раз побывала в космосе, а также карабин. Ким Чен Ын также подарил Путину карабин отечественного производства. Но были и другие подарки, которые в Кремле предпочли оставить в секрете.