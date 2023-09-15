Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию Фото: REUTERS

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын внесен в базу украинского скандально известного ресурса «Миротворец».

На портале сказано, что причиной внесения в список Ким Чен Ына стало якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «ядерный шантаж», а также пособничество России. Датой внесения в реестр значится 6 сентября 2023 года.

Кроме того, на сайте ресурса опубликованы личные данные главы КНДР. Там также указано, что он попал под санкции различных стран мира.

Напомним, 12 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Россию, а на следующий день провел четырехчасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча состоялась на космодроме "Восточный" в Амурской области, после чего Ким Чен Ын посетил Комсомольск-на-Амуре и осмотрел авиационные заводы.

Отметим, что на встрече с Путиным глава КНДР поддержал проведение спецоперации на Украине, а также поднял тост за новые победы России.

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