Владимир Путин назвал чушью слухи о возможном появлении добровольцев из КНДР в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин прокомментировал публикации западных источников о том, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) якобы могут появиться добровольцы из Северной Кореи.

"Хочу сказать, что это чушь полная", - сказал Путин в ответ на западные утверждения во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме "Восточный" не касались вопросов размещения северокорейских солдат на границе Украины.

Напомним, 15 сентября Путин проводит встречу с Лукашенко в Сочи. На повестке дня вопросы экономического развития. Кроме того, во время публичной части переговоров российский лидер прокомментировал применение Украиной американских кассетных боеприпасов и заявил, что РФ фиксирует на поле боя иностранных инструкторов.