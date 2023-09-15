WSJ: США рассматривают возможность передачи Киеву ракет ATACMS осенью 2023

США рассматривают возможность передачи Киеву ракет ATACMS осенью 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS осенью этого года, сообщили представители администрации президента США Джо Байдена.

Как рассказали чиновники Белого дома газете The wall Street Journal, «этой осенью представители администрации Байдена по-новому взглянут на поставку ракет ATACMS, чтобы усилить наступление Украины». Одним из факторов, заставивших Вашингтон пересмотреть вопрос о передаче Киеву дальнобойных ракет, стало возможное сокращение запасов ракет дальнего действия у Украины, добавили они.

Напомним, чиновники из администрации США и Министерства обороны страны заявляли, что Вашингтон по-прежнему не хочет отправлять Киеву ракеты ATACMS.

Позже в Белом доме не подтвердили информацию о том, США близки к отправке Украине оперативно-тактических ракет большой дальности ATACMS.

Сайт KP.RU разбирался, стоит ли бояться ракет ATACMS и что российская система противовоздушной обороны может им противопоставить.