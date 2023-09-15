Рябков считает, что поставки Киеву ракет ATACMS не изменят ситуацию на поле боя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможные поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Ситуацию на поле боя это не изменит. Любые альтернативные здравые подходы к этой проблеме отбрасываются американцами начисто. И подобного рода шаги затрудняют внедрение хотя бы элементов здравого смысла в общую западную линию», – заявил дипломат в беседе с журналистами.

Напомним, чиновники из администрации США и Министерства обороны страны заявляли, что Вашингтон по-прежнему не хочет отправлять Киеву ракеты ATACMS.

Позже в Белом доме не подтвердили информацию о том, США близки к отправке Украине оперативно-тактических ракет большой дальности ATACMS.

Между тем газета The Wall Street Journal пишет, что США рассматривают возможность передачи Киеву ракет ATACMS осенью 2023.