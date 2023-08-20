"Луна-25" частично выполнила свою миссию: как крушение станции поможет российской космонавтике

У «Луны-25» не было никакого дублера, который бы можно было бы посадить после гибели первого, учитывая все ошибки Фото: REUTERS

20 августа Роскосмос официально объявил, что «автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны». Получается, что разбились наши надежды стать первыми в лунной гонке?

- Несмотря на то, что мы все грустим из-за потери «Луны-25», можно сказать, что все же частично свою миссию она выполнила, - сказал историк космонавтики Роман Белоусов в эфире Радио «Комсомольская правда». – Для России это был важный опыт запуска аппарата на Луну. Самая главная проблема, которая сейчас вычленяется: был дан неправильный импульс.

19 августа связь с «Луной-25» была потеряна в тот момент, когда она находилась примерно на расстоянии 100 км от поверхности Луны. У станции была круговая орбита, и для приземления аппарат должен был выдать определенный импульс. Выглядит это так: станция переворачивается, в определенную сторону у нее срабатывают двигатели и тормозят ее, формируя вытянутую орбиту. В этой вытянутой орбите минимальная точка над поверхность должна быть 18 км, максимальная – 100 км. Именно такая орбита позволила бы станции сформировать условия для успешного мягкого приземления. Как мне удалось выяснить, этот импульс был выдан неправильно, из-за этого перицентр эллиптической орбиты сильно сместился. И вместо того, чтобы пролететь на высоте 18 км, «Луна-25» столкнулась с лунной поверхностью. И да, безусловно, нужна серьезная работа над ошибками, думаю, в ближайшее время в Роскосмосе буду проверяться все отделы, которые были ответственны за передачу данных, баллистические условия. Любая такая авария требует серьезной проработки.

Если говорить о будущем запуске «Луны-26» (теоретически ее должны запустить в 2027 году – прим. Ред.), то это немного другая станция – она должна вращаться на орбите Луны. А вот следующий запуск «Луны-27» (в 2028 году) более похож на погибшую «Луну-25», хотя сама по себе станция должна быть более массивная.

Проблема в том, что у «Луны-25» не было никакого дублера, который бы можно было бы посадить после гибели первого, учитывая все ошибки. Но я знаю, что существует примерно 16 макетов, на которых отрабатывались все технологии. Я надеюсь, что один из них можно довольно быстро переоборудовать в реальный летный аппарат. И, возможно, через пару лет повторить полет.

- Но почему мы не можем воспользоваться старыми чертежами станций, которые успешно прилунялись, и повторить опыт Советского Союза? - уточнила ведущая Елена Афонина.

- Технологии, которые применялись при разработке «Луны-25» уже давно не советские. Похожа станция на советские только внешне. За это время в корне поменялись технологии. И, скажем, старый код, написанный для старых компьютеров и «Луны-24», совершенно не подходит для «Луны-25». Вся ее начинка – это современная разработка. Опять же – сколько было загублено станций, прежде чем советская «Луна-24» прилунилась… Возьмите тех же американцев – они тоже очень давно не летали к Луне, у них так же утеряны разработки и навыки. Поэтому они делают новые небольшие шаги, а не повторяют старые успехи.

- Сейчас к Южному полюсу Луны летит индийский «Чандраян-3», у него больше шансов?

- Да, предыдущий аппарат «Чандраян-2» разбился, потому что ему не хватило топлива. Индийцы учли все ошибки, поэтому пожелаем им удачи. А нам нужно провести огромную работу над ошибками. До Луны-то мы долетели, а вот с прилунением немного ошиблись. И вот тут второй важный момент: все станции наблюдения за нашими аппаратами, космической связи находятся исключительно на территории России. То есть они в нашем поле зрения не больше 8 часов в сутки. В Советском Союзе это решалось с помощью огромных атлантических судов, напичканных аппаратурой, которые находились в разных океанах и оттуда велось круглосуточное наблюдение за нашими станциями. Сейчас, увы, этого нет.

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