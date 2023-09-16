Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке и осмотрел авиатехнику ВКС

Ким Чен Ын осмотрел образцы военной техники ВКС России. Фото: REUTERS

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который находится в России с официальным визитом, прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке. Северокорейского лидера встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ким Чен Ын осмотрел образцы современной авиатехники российских ВКС. Главе КНДР представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также Ким Чен Ыну показали образцы оперативно-тактической авиации российских Военно-космических сил, пишет ТАСС.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом в среду 13 сентября. Лидер КНДР приехал на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» и встретился в Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин показал Ким Чен Ыну космодром «Восточный», а глава КНДР попросил Россию поделиться технологиями. Подробности здесь на KP.RU.

15 сентября Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре.