Ким Чен Ын ознакомился с образцами новейшей авиатехники российских ВКС

Ким Чен Ын осмотрел образцы новейшей авиатехники российских ВКС. Фото: кадр из видео Минобороны РФ.

Образцы новейшей российской авиационной техники, в том числе новый магистральный самолет Ту-214, были продемонстрированы лидеру КНДР Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи во Владивостоке в субботу 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Сообщается, что Ким Чен Ын в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

«Данные самолеты составляют воздушный компонент стратегических ядерных сил Российской Федерации», - уточнили в Минобороны.

Также северокорейскому представили ракетоносец МиГ-31И с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и рассказали о боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3.

Кроме того, Ким Чен Ын осмотрел российский дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом в среду 13 сентября. Лидер КНДР приехал на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» и встретился в Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин показал Ким Чен Ыну космодром «Восточный», а глава КНДР попросил Россию поделиться технологиями. Подробности здесь на KP.RU.

15 сентября Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре.