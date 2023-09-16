Глава Роспотребнадзора Попова: оснований для ввода масочного режима в России нет

Глава Роспотребнадзора Попова: Оснований для масочного режима в России нет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима в России на данный момент нет.

“Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет”, — сказала Попова в интервью РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в связи с традиционным осенним ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в российских учреждениях могут вводиться временные локальные ограничения.

В пресс-службе Кабмина РФ уже сообщили, что с 18 сентября в здании правительства введут масочный режим и другие ограничения.

Напомним, в начале сентября в России произошел всплеск нового штамма коронавируса в 53 субъектах страны. Сайт KP.RU разобрался, актуальна ли вакцинация против COVID-19 и какой вирус этой осенью станет опаснее ковида.