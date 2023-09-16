Адмирал Бауэр: НАТО не будет атаковать Россию и не представляет для нее угрозу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс не представляет угрозу для России и не собирается на нее нападать.

“Россия знает, что НАТО – не угроза для России, потому что мы не планируем ее атаковать”, — сказал военный на пресс-конференции в Осло 16 сентября.

При этом в 2024 году альянс планирует проведение самых масштабных со времен холодной войны учений, в ходе которых будут отработаны сценарии гипотетической агрессии России в отношении одного из членов альянса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Североатлантический альянс действительно не стремится к конфликту с Россией, поскольку уже участвует в нем.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что НАТО изначально была создана не как инструмент мира, а как инструмент конфронтации и машина войны.