Украина запретит импорт ряда товаров Польши и Венгрии в ответ на ограничения

Украина запретила импорт ряда товаров Польши и Венгрии в ответ на ограничения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен запретить импорт отдельных товаров из Польши и Венгрии, если такие страны не отменят односторонний запрет на экспорт.

«Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы украинского правительствао.

Напомним, в минувшую пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в пять стран Евросоюза. Однако Польша, Венгрия и Словакия, как и обещали ранее, ввели запрет на национальном уровне.

Как писал сайт KP.RU, замминистра экономики Украины Тарас Качку заявил, что Киев примет ответные меры в отношении Польши и Венгрии, если к вечеру пятницы, 22 сентября этого года, они не отменят запрет на ввоз зерна из Украины.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Военкор Александр Коц: Украина переняла тактику России и теперь успешно бьет по Крыму (подробнее)