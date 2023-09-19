Axar: Азербайджан закрыл воздушное пространство страны для самолетов из Армении Фото: Иван ВИСЛОВ

Азербайджан во вторник, 19 сентября, закрыл воздушное пространство страны для Армении. Об этом проинформировал портал Axar.az.

«Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для Армении», - сообщило издание.

По его данным, сделано это было после начала контртеррористической операции в Карабахе с целью восстановления конституционного строя.

Минобороны Азербайджана во вторник, 19 сентября, сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве отметили, что о происходящем проинформировали российских миротворцев и мониторинговый центр.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что ситуация у границ республики является относительно стабильной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ в настоящее время проводит контакты с властями Азербайджана по текущей ситуации в Нагорном Карабахе.

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