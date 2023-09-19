Пентагон: Украина больше нуждается в средствах ПВО, чем в дальнобойных ракетах Фото: REUTERS

Глава Пентагона Ллойд Остин в ответ на вопрос журналиста о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет заявил, что союзники Украины сосредоточены на поставках средств противовоздушной обороны и артиллерии.

“Мы остаемся сосредоточены на их наиболее острых нуждах... Мы торопились обеспечить наибольшее количество средств ПВО и артиллерийских платформ…” — сказал военный на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы в Германии.

Остин отметил, что в вопросе поставок средств противовоздушной обороны Пентагону “еще многое предстоит сделать”, поэтому ведомство прилагает максимум усилий в данном направлении.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Киеву очень сложно договориться со своими союзниками о поставках дополнительных комплексов ПВО.

При этом спикер ВВС Украины Юрий Игнат признавал, что на вооружении российских войск есть практически неуязвимые для систем противовоздушной обороны типы оружия, такие как ракеты “Оникс” и планирующие авиабомбы “Фаб-500”.