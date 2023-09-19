Aysor: боевые действия в Карабахе идут по всей линии соприкосновения

Aysor: бои в Карабахе идут по всей линии соприкосновения Фото: REUTERS

Армянский информационный портал Aysor заявил, что боевые столкновения в Нагорном Карабахе проходят по всей линии соприкосновения, а азербайджанские войска используют практически все виды имеющихся у них типов вооружения.

“Бои идут по всей протяженности линии соприкосновения. Вооруженные силы Азербайджана применяет артиллерию и ракеты, ударные беспилотники, боевую авиацию”, — сообщает агентство.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал “антитеррористические мероприятия” локального характера в Нагорном Карабахе. Администрация президента Азербайджана призвала армянские вооруженные формирования в регионе сложить оружие для скорейшего установления мира в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских вооруженных формирований в Нагорном Карабахе нет, а войска Азербайджана пытаются взять под контроль населенные пункты в регионе.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта решать противоречия дипломатическим путем.