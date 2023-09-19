Арменпресс: власти Нагорного Карабаха призвали Азербайджан начать переговоры Фото: REUTERS

Армянское государственное агентство Арменпресс сообщило, что власти Нагорного Карабаха спустя почти четыре часа активных боевых действий запросили прекращение огня и переговоры с Азербайджаном.

“Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации”, — передает агентство сообщение властей НКР.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал “антитеррористические мероприятия” в Нагорном Карабахе и потребовать вооруженные формирования Армении сложить оружие, а “незаконные власти” Нагорного Карабаха уйти в отставку.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в Карабахском районе, а также заявил, что армянских военных в Карабахе нет.

В свою очередь новостное агентство Aysor отметило, что бои в Нагорном Карабахе проходят по всей линии соприкосновения, а азербайджанские войска используют почти все доступные им типы вооружения.

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