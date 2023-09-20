Солдаты ВСУ сдались в плен по специальному российскому радиоканалу «Волга»

Группа украинских мобилизованных сдалась в плен, солдаты "устали воевать". Фото: REUTERS

Группа украинских военных сдалась в плен, воспользовавшись открытым российским специальным радиоканалом. Это произошло в ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что это не первая группа солдат ВСУ, которая использует такую возможность.

«Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200», - сказал источник агентству.

Украинские военные, сдавшиеся в плен, оказались мобилизованными. Они объяснили свой поступок тем, что устали воевать.

Ранее российские военнослужащие взяли в плен группу бойцов ВСУ, которые добровольно сдались, используя данные из разбрасываемых ВС РФ листовок. В них написана инструкция для украинских солдат, которые больше не хотят сражаться за преступный киевский режим, как им целыми и невредимыми выйти из конфликта, сдавшись России.

Также сообщалось, что украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на Сватовском участке фронта.

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