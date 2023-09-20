Военная спецоперация на Украине 20 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» сожгли диверсантов Вооруженных сил Украины, которые пытались переправиться через Днепр

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2023 года.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка на Донецком направлении. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, при каждом штурме украинские подразделения теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными.

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» сожгли диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались переправиться через Днепр.

Российские войска уничтожили колонну с бронетехникой украинской армии, которая двигалась в сторону Работино на Запорожском направлении.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью. Система ПВО сработала утром 19 сентября.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что 19 сентября в результате массированного удара ВСУ по поселку Каиры на левом берегу Днепра погиб один мирный житель и еще девять получили ранения.

За прошедшие сутки российские войска отразили несколько атак подразделений ВСУ на Запорожском направлении, противник потерял около 175 бойцов.

Во вторник, 19 сентября, около 16:00 по московскому времени над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) заметили и ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что над Шебекинским городским округом был сбит беспилотник.