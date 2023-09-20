Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк. Фото: МИД России.

Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства иностранных дел.

Сообщается, что глава МИД примет участие в в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В аэропорту Сергея Лаврова встречали постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и посол Росссии в США Анатолий Антонов.

Как писал сайт KP.RU, с 19 по 26 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров будет представлять Россию на так называемой Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. В действительности 78-я сессия началась еще 5 сентября, но именно к Неделе высокого уровня ежегодно мировые СМИ проявляют максимальный интерес, поскольку на семь дней в Нью-Йорк съезжается практически весь политический «бомонд» мира.

Ранее Белый дом заявил, что Россия и США не планируют контактов на Генассамблее ООН.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.