Министр вель Сенк: Польша может прекратить поддержку Украины

Польша может отказаться от дальнейшей поддержки Киева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша может прекратить как финансовую, так и военную поддержку Украины. Такое развитие событий допустил министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк, отметив, что все будет зависеть от готовности народа Польши помогать Киеву.

«Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно», - сказал вель Сенк в интервью агентству PAP, добавив, что действия Киева в сельскохозяйственном секторе существенно снижают желание населения Польши помогать Украине.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава не одобрит вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос с экспортом украинской сельхозпродукции.

Также сообщалось, что премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен запретить импорт отдельных товаров из Польши и Венгрии, если эти страны не отменят односторонний запрет на экспорт.

Тем временем Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта.