Папа Римский Франциск призвал к мирному урегулированию ситуации в Карабахе Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск в среду, 20 сентября, призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и мирному урегулированию ситуации.

После традиционной всеобщей аудиенции понтифик сообщил, что узнал о «тревожных» новостях из региона, где, по его словам, и так уже «критическая» ситуация ухудшается.

«Обращаюсь ко всем с призывом и к международному сообществу с призывом сложить оружие и принять все усилия для поиска мирного решения», - заявил Франциск.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе с требованием распустить власти региона и вывести вооруженные формирования Армении в Карабахском районе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских военных в Карабахе нет. Кроме того, он обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в регионе.

Немедленно прекратить боевые действия в регионе призвал ранее и МИД РФ. Министерство призвало безотлагательно вернуться к выполнению всех пунктов комплекса трехсторонних договоренностей, принятого на высшем уровне в 2020-2022 годах, где прописаны все шаги для мирного решения ситуации.

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