32 человека погибли в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Уполномоченный по правам человека в Армении Анаит Манасян сообщила, что в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. Кроме того, свыше 200 человек пострадали.

«По информации, зарегистрированной в аппарате омбудсмена, в результате обстрелов на данный момент 32 погибших и более 200 раненых», - сказано в заявлении, распространенном аппаратом омбудсмена.

Уточняется, что есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Известно о семи погибших и 35 раненых.

Сайт KP.RU писал, что миротворцы России успешно эвакуировали более двух тысяч местных жителей из районов Нагорного Карабаха, которые подвергаются интенсивным обстрелам.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе с требованием вывести вооруженные формирования Армении в Карабахском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских военных в Карабахе нет. Он обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в регионе.

МИД РФ призвал немедленно прекратить боевые действия в регионе и безотлагательно вернуться к выполнению всех пунктов комплекса трехсторонних договоренностей для мирного решения ситуации.

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