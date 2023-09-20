Путин впервые высказался о ситуации в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Российские миротворцы на данный момент работают со всеми сторонами конфликт в Нагорном Карабахе, делая все для защиты мирного населения. Такое заявление сделал в среду, 20 сентября, президент России Владимир Путин.

«Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все, чтобы защитить мирное население», - заявил российский лидер.

Напомним, власти непризнанной республики Нагорного Карабаха сообщили о решении прекратить огонь, которое вступило в силу в среду, 20 сентября, с 13:00. В заявлении отмечалось, что договоренность была достигнута «при посредничестве командования российского миротворческого контингента».

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ позже заявило, что российские миротворцы продолжают выполнение своих задач в Нагорном Карабахе, однако работа проходит в обострившихся условиях. Премьер Армения Никол Пашинян выразил надежду, что российские миротворцы защитят население Карабаха.

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