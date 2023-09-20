Захарова прокомментировала гибель российских миротворцев в Карабахе Фото: пресс-служба МИД России

Погибшие в Нагорно-Карабахской республике (НКР) российские миротворцы приняли на себя удар ради мира в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе. Черная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников», – написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат заявила, что Ереван предпочел отказаться от реализации трехсторонних соглашений лидером России, Армении и Азербайджана по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и вместо этого обратиться к НАТО и Евросоюзу. Вместе с тем Армения вместе с Азербайджаном, Францией и ЕС в октябре 2022 приняла заявление, в котором фактическим признала НКР азербайджанской территорией, напомнила Захарова. Как отметила представитель МИД России, это стало окончательным решением вопроса Нагорного Карабаха, принятым Ереваном.

«Почему Никол Пашинян и армянские власти сделали именно так, почему Париж и Брюссель к этому подтолкнули официальный Ереван – эти вопросы надо задавать им», – резюмировала дипломат.

Как писал сайт KP.RU, российские миротворцы погибли во время обстрела их автомобиля в Нагорном Карабахе, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста.

Минобороны РФ в среду, 20 сентября, сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о том, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены. МИД Армении поддержал прекращение огня в Нагорном Карабахе.