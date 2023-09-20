ВСУ отстранили спикера Теробороны Эштон-Чирилло за неподобающие высказывания

Спикера Теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили за не одобренные командованием высказывания. Фото: кадр из видео.

Командование ВСУ отстранило спикера сил Теробороны Сару Эштон-Чирилло за высказывания, «не одобренные командованием ВСУ». Сообщение об этом появилось в социальных сетях сил Территориальной обороны, его процитировали украинские СМИ.

«Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием», - сказано в заявлении.

Также сообщается, что командование намерено провести расследование в отношении спикера.

«Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», - отметили в командовании Теробороны ВСУ.

Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором спикер ВСУ анонсировал скорую расправу спецслужб Украины над известным российским журналистом. Позже Эштон-Чирилло угрожала расправой над представителями Кремля и зарубежными наблюдателями на выборах в новых регионах России.

Министерство иностранных дел РФ возмутили угрозы спикера Вооруженных сил Украины Сары Эштон-Чирилло, анонсировавшей расправу над российскими журналистами.

Также сообщалось, что Следственный комитет России проверит его слова о скорой расправе над российскими журналистами.

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