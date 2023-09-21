Кирби: Байден ждет от Зеленского отчет об обстановке на поле боя

Байден ждет от Зеленского отчет о происходящем на Украине. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден ждет от украинского лидера Владимира Зеленского отчета от происходящем на поле боя. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя во время брифинга предстоящие двусторонние переговоры Байдена и Зеленского.

«Президент ждет встречи, чтобы получить видение ситуации непосредственно от верховного командующего Украины», - сказал Кирби, добавив, что Байден собирается заверить Зеленского в намерении США продолжать поддержку Украины «сколько потребуется» для достижения успеха в наступательных действиях.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в четверг 21 сентября.

В то же время издание Politico заявило, что президент Украины Владимир Зеленский может остаться без военной поддержки Пентагона, если в США не смогут решить вопрос бюджета.

Также старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может лишиться поддержки Соединенных Штатов и впоследствии отправиться в отставку в связи с отсутствием успехов ВСУ на поле боя.

Тем временем в США заявили об открытых угрозах Украины в адрес американцев через сайт «Миротворец».

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