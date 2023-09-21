Филиппо призвал остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши

Французский политик призвал остановить Зеленского. Фото: REUTERS

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить украинского президента Владимира Зеленского, пока тот не привел мир на грань катастрофы. Об этом Филиппо написал в социальной сети Х, комментируя обвинения Зеленского в адрес Польши.

Политик назвал «бредовыми» заявления Зеленского о том, что Польша якобы поддерживает Россию и напомнил, что Варшава приняла много украинских беженцев и оказала значительную помощь Киеву.

«Это еще раз доказывает его безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить», - написал Филиппо о Зеленском.

Напомним, посол Украины в Варшаве Василий Зварыч был вызван в МИД Польши после критики Владимира Зеленского, вызванной запретом на импорт украинского зерна.

Тем временем Зеленский обвинил страны Евросоюза, которые ограничили поставки зерна из Украины, в превращении данного вопроса в триллер. Об этом он заявил общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на ГА ООН. Дипломат указал на фактическое признание Зеленского в том, что Киев мог бы спровоцировать ядерную катастрофу мирового масштаба при наличии соответствующего оружия.