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НовостиВ мире21 сентября 2023 6:54

Армяне Карабаха прибыли в Евлах для встречи с представителями Азербайджана

Делегация армян прибыла на место в сопровождении миротворческого контингента РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ

Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла из Ханкенди в город Евлах для встречи с представителями властей Азербайджана. Об этом сообщает агентство Trend.

Представители армянского населения Карабаха прибыли на место в сопровождении миротворческого контингента РФ.

Напомним, 19 сентября Азербайджан инициировал проведение "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. 20 сентября Минобороны РФ сообщило о достигнутой договоренности между Баку, Нагорным Карабахом и российскими миротворцами о полном прекращении боевых действий в регионе. МИД Армении поддержал эту позицию.

Во вторник в Ереване стали проходить массовые протесты, участники которых скандировали лозунги против премьера-министра страны Никола Пашиняна - в конце мая этого года он сказал, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Нагорным Карабахом.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как на улицах Еревана переживают обострение ситуации в Нагорном Карабахе и об отношении местных жителей к премьеру Пашиняну.