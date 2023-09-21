Армяне Карабаха прибыли в Евлах для встречи с представителями Азербайджана

Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла из Ханкенди в город Евлах для встречи с представителями властей Азербайджана. Об этом сообщает агентство Trend.

Представители армянского населения Карабаха прибыли на место в сопровождении миротворческого контингента РФ.

Напомним, 19 сентября Азербайджан инициировал проведение "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. 20 сентября Минобороны РФ сообщило о достигнутой договоренности между Баку, Нагорным Карабахом и российскими миротворцами о полном прекращении боевых действий в регионе. МИД Армении поддержал эту позицию.

Во вторник в Ереване стали проходить массовые протесты, участники которых скандировали лозунги против премьера-министра страны Никола Пашиняна - в конце мая этого года он сказал, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Нагорным Карабахом.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как на улицах Еревана переживают обострение ситуации в Нагорном Карабахе и об отношении местных жителей к премьеру Пашиняну.