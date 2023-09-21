Группа политиков в Армении объявила голодовку, требуя отставки правительства Фото: REUTERS

Группа политиков и общественников во главе с председателем партии «Демократическая консолидация» Суреном Петросяном в четверг, 21 сентября, объявила голодовку, требуя от правительства Армении уйти в отставку.

«Мы объявляем массовую голодовку, требуя, чтобы все слои нашего общества объединились вокруг повестки борьбы. В Арцахе уже год голодают, поэтому мы тоже идем на этот шаг. Мы не требуем отставки властей, они должны уйти под общенациональным давлением», - заявил Петросян во время акции протеста перед зданием парламента в Ереване, которую транслируют местные СМИ.

Массовые акции протеста стали реакцией жителей Армении на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Их участники полностью перекрыли все въезды на центральную площадь Республики и скандировали лозунги с требованием отправить в отставку премьера страны Никола Пашиняна. Глава Армении, в свою очередь, заявил, что не собирается покидать свой пост.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября 2023 года. На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий в регионе при посредничестве российских миротворцев.

В четверг, 21 сентября, в Евлахе прошли переговоры, где представителям Еревана был передан проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

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