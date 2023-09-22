Пушилин: ВСУ отброшены на Краснолиманском направлении при попытке разведки

Пушилин сообщил о ситуации на Краснолиманском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские силы отбросили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на исходные рубежи при попытке провести разведку на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По данным Пушилина, за последние сутки противник предпринимал ряд действий на Краснолиманском направлении, в том числе пытался провести разведку боем сразу на нескольких направлениях, а именно в районах сел Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское.

"Огнем артиллерии противник был частично подавлен, частично отброшен на исходные рубежи", - сказал врио главы ДНР, отметив, что в бою была задействована авиация.

Напомним, в начале сентября подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о смене тактики ВСУ на Краснолиманском направлении. Так, противник пытается комбинировать штурмовые действия с позиционными.

Но изменение тактики не помогает украинским боевикам добиться прогресса в наступлении - силами ВС России атаки противника регулярно отражаются с сопутствующими потерями в рядах ВСУ.

О том, что будет со спецоперацией дальше, когда наступательный потенциал Украины окончательно иссякнет через месяц, можно почитать в материале военкора KP.RU Александра Коца.